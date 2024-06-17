Украина хочет реструктуризировать долг по еврооблигациям

Министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Украина ведет регулярные консультации с инвесторами с начала неспровоцированной агрессии России.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Сильные армии должны поддерживаться сильными экономиками для того, чтобы выигрывать войны. Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость, столкнувшись с полномасштабным вторжением России, а наша экономика превзошла все ожидания. Но это хрупкое равновесие, которое зависит от продолжения последовательной и значительной поддержки партнеров.

Он добавил, что без реструктуризации Украина не сможет финансировать оборону или начать необходимые программы восстановления и реконструкции.

Почему это важно

С приближением конца периода отсрочки платежей по еврооблигациям Украина побуждает владельцев еврооблигаций к продолжению конструктивных переговоров. Их предложения должны отражать значительное снижение долга в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией Украины.

Мы продолжим продуктивные переговоры с инвесторами для урегулирования всех имеющихся разногласий. Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей,

– подчеркнул Марченко.

С 3 по 14 июня правительство провело закрытые встречи с представителями Комитета держателей еврооблигаций, в состав которого входят значительные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие примерно 20% еврооблигаций Украины.

Обратите внимание! Целью этих встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций, которая должна состояться до 1 августа 2024 года. Условия были предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ, а также с целью обеспечения долгосрочной долговой устойчивости.