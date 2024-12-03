Эта программа, инициирована Президентом Владимиром Зеленским, призвана поддержать граждан во время сложного зимнего периода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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На что можно потратить тысячу с еПоддержки

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, получения медицинских услуг, образования, страхования, транспорта или мобильной связи. Также есть возможность направить деньги на поддержку Вооруженных Сил Украины путем покупки военных облигаций.

Номинальная стоимость такой облигации составляет 1000 грн. Инвестированные средства государство направляет на финансирование сектора безопасности и обороны во время военного положения.

Отметим, что помощь в размере 1000 грн не подлежит налогообложению.

Программа действует с декабря 2024 до февраля 2025 года. Выплаты можно получить через Дию, Укрпочту или банки-партнеры. Средства на карте можно потратить до конца 2025 года. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью, которые получают выплаты через Укрпочту, средства можно потратить до марта 2025 года.

Как подать заявку в Дии:

Обновите приложение до последней версии. Авторизуйтесь и в разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю еПоддержку". Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите "Начать". Выберите получателя выплаты (себя или ребенка). Укажите счет для зачисления средств и отправьте заявку.

Как приобрести военные облигации:

В разделе "Услуги" найдите "Военные облигации". Выберите тип облигаций по названию города или территории. Выберите банк или брокера. Укажите данные и выберите карту для оплаты. Отправьте запрос и подпишите документы.

Напомним, получить выплату можно только находясь на территории Украины. Если кто-то закажет и получит тысячу из-за границы, его заставят вернуть деньги. Государство проверит по реестрам и геолокации, где находится получатель.