Ця програма, ініційована Президентом Володимиром Зеленським, покликана підтримати громадян під час складного зимового періоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Дивіться також "Тисяча Зеленського": три способи, як оформити допомогу від держави

На що можна витратити тисячу з єПідтримки

Отримані кошти можна використати для сплати комунальних послуг, придбання ліків, книг, отримання медичних послуг, освіти, страхування, транспорту чи мобільного зв’язку. Також є можливість спрямувати гроші на підтримку Збройних Сил України шляхом купівлі військових облігацій.

Номінальна вартість такої облігації становить 1000 грн. Інвестовані кошти держава спрямовує на фінансування сектору безпеки та оборони під час воєнного стану.

Зазначимо, що допомога у розмірі 1000 грн не підлягає оподаткуванню.

Програма діє з грудня 2024 до лютого 2025 року. Виплати можна отримати через Дію, Укрпошту або банки-партнери. Кошти на картці можна витратити до кінця 2025 року. Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які отримують виплати через Укрпошту, кошти можна витратити до березня 2025 року.

Як подати заявку в Дії:

Оновіть додаток до останньої версії. Авторизуйтеся та у розділі "Сервіси" виберіть "Зимову єПідтримку". Ознайомтеся з умовами програми та натисніть "Розпочати". Оберіть отримувача виплати (себе чи дитину). Вкажіть рахунок для зарахування коштів і надішліть заявку.

Як придбати військові облігації:

У розділі "Послуги" знайдіть "Військові облігації". Оберіть тип облігацій за назвою міста або території. Виберіть банк чи брокера. Вкажіть дані та оберіть картку для оплати. Надішліть запит та підпишіть документи.

Нагадаємо, отримати виплату можна лише перебуваючи на території України. Якщо хтось замовить і отримає тисячу з-за кордону, його змусять повернути гроші. Держава перевірить за реєстрами та геолокацією, де знаходиться отримувач.