Новое налогообложение для автозаправочных станций

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал, новое налогообложение приведет к тому, что те, кто платит налог на прибыль от автозаправочных станций, будут обязаны платить справедливый налог, ведь есть бизнес, который вообще ничего не платит.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы выравниваем систему налогообложения. И это было предложение именно белого рынка, который облагается налогом справедливо. В то же время для автозаправочных станций это означает, что будет минимальная налоговая нагрузка на объем емкости.

Были ли переговоры с МВФ о повышении НДС

Сейчас Украина приблизилась к 6 пересмотру программы с МВФ, но Сергей Марченко отмечает, что не все так просто, как кажется.

Каждый из этих этапов – это достаточно неожиданные и сложные переговоры, которые продолжаются постоянно. Кульминация этих переговоров – это приезд миссия МВФ,

– объясняет министр.

Более того, на переговорах также поднимался вопрос и о повышении НДС, которое сейчас составляет 20%. По словам Марченко, было согласовано, каким образом и при каких обстоятельствах обе стороны вернутся к вопросам повышения.

Впрочем в меморандуме, на который сейчас ожидает Украина от партнеров, речь не идет об изменениях налога на добавленную стоимость.

Заметьте! Марченко отмечает, что, что если в Украине все будет в порядке с накоплением доходов, если те налоги, которые уже сейчас подняли, покажут эффект, и если те обязательства, которые страна взяла на себя перед партнерами, будут выполнены, кроме того, резких необходимостей увеличивать расходы не будет, то можно будет говорить о прекращении разговоров о поднятии новых налогов.