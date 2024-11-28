Нове оподаткування для автозаправних станцій

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал, нове оподаткування призведе до того, що ті, хто платить податок на прибуток від автозаправних станцій, будуть зобов'язані сплачувати справедливий податок, адже є бізнес, який взагалі нічого не сплачує.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була пропозиція саме білого ринку, який оподатковується справедливо. Водночас для автозаправних станцій це означає, що буде мінімальне податкове навантаження на обсяг ємності.

Чи були перемовини з МВФ щодо підвищення ПДВ

Наразі Україна наблизилася до 6 перегляду програми з МВФ, але Сергій Марченко зауважує, що не все так просто, як здається.

Кожен з цих етапів – це досить неочікувані і складні перемовини, які тривають постійно. Кульмінація цих перемовин – це приїзд місія МВФ,

– пояснює міністр.

Ба більше, на перемовинах також підіймалося питання й щодо підвищення ПДВ, яке зараз становить 20%. За словами Марченка, було погоджено, якими чином та при яких обставинах обидві сторони повернуться до питань щодо підвищення.

Втім у меморандумі, на який зараз очікує Україна від партнерів, не йдеться про зміни податку на додану вартість.

Зауважте! Марченко наголошує на тому, що якщо в України все буде в порядку з накопиченням доходів, якщо ті податки, які вже зараз підняли, покажуть ефект, і якщо ті зобов'язання, які країна взяла на себе перед партнерами, будуть виконані, крім того, різких необхідностей збільшувати видатки не буде, то можна буде говорити про припинення розмов щодо підняття нових податків.