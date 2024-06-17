Что предлагает украинская сторона

Первые переговоры между Украиной и комитетом кредиторов, длившиеся с 3 по 14 июня, не принесли ожидаемых результатов. Держатели еврооблигаций внесли свои предложения, которые не были приняты.

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Одно из предложений Украины предусматривало обмен еврооблигаций на:

комплекс финансовых инструментов с гарантированным доходом (Van.illa Bonds) и долговые инструменты, зависящие от конкретных обстоятельств (SCDI), связанные с налоговыми поступлениями в 2027 году и достижением определенного показателя ВВП;

исключительно на пакет инструментов с гарантированным доходом (Vanilla Bonds).

Оба варианта предусматривают списание долга от 25% до 60% и одобрены Международным валютным фондом.

Какие еще были предложения

Сначала кредиторы предложили реструктуризацию задолженности с обменом на два типа облигаций: облигации с фиксированным доходом 7,75% на 40% основной суммы (Market Bond) и облигации с переменной доходностью, которая будет зависеть от темпов восстановления экономики (Recovery Bond). Комитет кредиторов готов был списать 20% долга.

К концу переговоров, кредиторы согласились на списание 22,5% долга с некоторыми корректировками условий по обоим типам облигаций.

Это предложение ознакомлено с сотрудниками МВФ, которые вводно оценили его как несоответствующее целевым показателям анализа устойчивости долга (DSA),

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украина и комитет кредиторов намерены продолжать обсуждение.