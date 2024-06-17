Що пропонує українська сторона

Перші переговори між Україною та комітетом кредиторів, що тривали з 3 по 14 червня, не принесли очікуваних результатів. Тримачі єврооблігацій внесли свої пропозиції, які не були прийняті.

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Одна з пропозицій України передбачала обмін єврооблігацій на:

комплекс фінансових інструментів із гарантованим доходом (Van.illa Bonds) і боргові інструменти, що залежать від конкретних обставин (SCDI), пов’язані з податковими надходженнями у 2027 році та досягненням певного показника ВВП;

виключно на пакет інструментів із гарантованим доходом (Vanilla Bonds).

Обидва варіанти передбачають списання боргу від 25% до 60% і схвалені Міжнародним валютним фондом.

Які ще були пропозиції

Спочатку кредитори запропонували реструктуризацію заборгованості з обміном на два типи облігацій: облігації з фіксованим доходом 7,75% на 40% основної суми (Market Bond) та облігації зі змінною дохідністю, яка залежатиме від темпів відновлення економіки (Recovery Bond). Комітет кредиторів готовий був списати 20% боргу.

До кінця переговорів, кредитори погодилися на списання 22,5% боргу з деякими коригуваннями умов за обома типами облігацій.

Цю пропозицію ознайомлено зі співробітниками МВФ, які вступно оцінили її як невідповідну цільовим показникам аналізу стійкості боргу (DSA),

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Україна і комітет кредиторів мають намір продовжувати обговорення.