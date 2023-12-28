Дороге задоволення: скільки тепер коштуватимуть права
Джерело:Кабмін
З 1 січня 2024 року зросте вартість посвідчення водія. Підвищення стосуватиметься і процедури реєстрації авто.
На які послуги зросте ціна
Кабмін затвердив зростання деяких послуг МВС з нового року. На певні процедури ціну підвищили у понад 200 разів.
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З 1 січня за видачу посвідчення водія українці мають сплачувати 230 замість 26 гривень. При цьому реєстрація та перереєстрація транспортного засобу (йдеться про всі категорії) буде дорожчою на 150 гривень і коштуватиме 350 гривень.
Також зміниться ціна на такі послуги:
- теоретичний іспит матиме ціну 250 замість 13 гривень;
- практичний екзамен коштуватиме 420 гривень (зараз його вартість 13 гривень);
- видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі і у електронному варіанті, присвоєння авто буквено-цифрової комбінації та зняття з обліку обійдеться громадянину у 350 гривень.
Які цифрові послуги для водіїв доступні зараз
У грудні стала доступна нова послуга у застосунку Дія. Тепер українські водії можуть перереєструвати своє авто онлайн.
До впровадження нововведення автомобілістам доводилось особисто звертатись у центр МВС. У Дії здійснити ці процедури поки що можуть тільки власники таких транспортних засобів:
- легкові авто;
- мотоцикли;
- мопеди.