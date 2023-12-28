На які послуги зросте ціна

Кабмін затвердив зростання деяких послуг МВС з нового року. На певні процедури ціну підвищили у понад 200 разів.

Читайте також Індексація пенсій може не відбутися: у ПФУ назвали причину

З 1 січня за видачу посвідчення водія українці мають сплачувати 230 замість 26 гривень. При цьому реєстрація та перереєстрація транспортного засобу (йдеться про всі категорії) буде дорожчою на 150 гривень і коштуватиме 350 гривень.

Також зміниться ціна на такі послуги:

теоретичний іспит матиме ціну 250 замість 13 гривень ;

; практичний екзамен коштуватиме 420 гривень (зараз його вартість 13 гривень);

видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі і у електронному варіанті, присвоєння авто буквено-цифрової комбінації та зняття з обліку обійдеться громадянину у 350 гривень.

Які цифрові послуги для водіїв доступні зараз

У грудні стала доступна нова послуга у застосунку Дія. Тепер українські водії можуть перереєструвати своє авто онлайн.

До впровадження нововведення автомобілістам доводилось особисто звертатись у центр МВС. У Дії здійснити ці процедури поки що можуть тільки власники таких транспортних засобів: