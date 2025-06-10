Росія може вичерпати свій резервний фонд у 2026 році

Цьогоріч Росія планувала почати накопичувати свій Фонд нацдобробуту. Проте різке падіння цін на нафту зіпсувало плани й згодом росіяни можуть залишитися без резервів.

Чому резервний фонд тане

Станом на 1 червня у ФНД, який роками накопичували, залишалося 2,8 трильйонів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Ліквідні активи Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпані в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль – міцним. За 2022-24 "подушка" уряду стиснулася більш ніж удвічі, а у 2025 році Мінфін витратив ще 35,9 мільярдів рублів із Фонду на покриття дефіциту бюджету в травні й 532 мільярди – на держкорпорації та мегапроєкти.

Як підсумок, у фонді залишилося лише 153,7 мільярдів юанів валютних активів – мінімум з моменту його створення у 2008 році. Запаси золота у ФНД опустилися до 139,5 тонн, хоча перед початком війни перевищували 400 тонн.

Ліквідні активи, що залишилися у ФНД, поки що дозволяють Мінфіну компенсувати випадаючі нафтогазові доходи бюджету, однак у разі тривалого падіння цін на нафту і рубля, що зміцнюється, цей запас може бути витрачений протягом одного року.

Як у Росії планують вирішити проблему

Спочатку Мінфін планував перейти до накопичення ФНД цього року, щоб поповнити витрачені за три роки війни запаси. Але різке падіння цін на нафту зіпсувало плани: нафта Urals замість закладених до бюджету 69,7 доларів подешевшала до 52 доларів, змусивши уряд переглядати бюджет.

Щоб зберегти залишки фонду, в Росії розглядають можливість вимушеного скорочення видатків бюджету наступного року. Уряд обмірковує реформу бюджетного правила – механізму, в рамках якого витрачаються гроші Фонду національного добробуту.

Мінфін також розглядає можливість знизити "планку відсічення" у бюджетному правилі з 60 до 50 дол за барель Urals, що змусить скоротити витрати на 1,5–1,6 трлн руб (16,5–17,6 млрд дол), або 0,7% ВВП.

Крім того, є ризик недоотримання податку на прибуток: при плані у 4 трлн рублів (44 млрд дол) прибутки бізнесу за рік уже скоротилися на 34%. Це, на думку Соколова, більш реалістична загроза для бюджету, ніж падіння нафтових доходів.