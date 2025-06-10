Яке рішення планує ухвалити Кремль

Як повідомляють російські ЗМІ, уряд Росії підтримав законопроєкт, дозволяючий арештовувати майно росіян, що перебувають за кордоном та критикують російську владу.

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Зауважте! У травні Держдума Росії схвалила цей документ у першому читанні. Остаточно ухвалити це рішення мають до завершення весняної сесії, тобто – 3 серпня.

Причинами для конфіскації названо:

  • дискредитація російського війська;
  • поширення матеріалів, що вважаються екстремістськими;
  • порушення правил діяльності для особи, яку визнано іноагентом;
  • пропаганда та демонстрація символіки, яка визнана нацистською;
  • заклик до порушення територіальної цілісності Росії;
  • утотожнення нацистської Німеччини та СРСР;
  • розпалювання ворожнечі;
  • зловживання "свободою масової інформації".

Депутат "Єдиної Росії" Айрат Фаррахов зауважив, що згодом цей перелік може бути розширено. Що саме планують конфісковувати:

  • нерухомість;
  • банківські рахунки;
  • фінансові активи.

Зверніть увагу! Арешт з майна буде знято лише після того, як особа сплатить штраф за порушення.