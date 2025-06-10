Яке рішення планує ухвалити Кремль

Як повідомляють російські ЗМІ, уряд Росії підтримав законопроєкт, дозволяючий арештовувати майно росіян, що перебувають за кордоном та критикують російську владу.

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Зауважте! У травні Держдума Росії схвалила цей документ у першому читанні. Остаточно ухвалити це рішення мають до завершення весняної сесії, тобто – 3 серпня.

Причинами для конфіскації названо:

дискредитація російського війська;

поширення матеріалів, що вважаються екстремістськими;

порушення правил діяльності для особи, яку визнано іноагентом;

пропаганда та демонстрація символіки, яка визнана нацистською;

заклик до порушення територіальної цілісності Росії;

утотожнення нацистської Німеччини та СРСР;

розпалювання ворожнечі;

зловживання "свободою масової інформації".

Депутат "Єдиної Росії" Айрат Фаррахов зауважив, що згодом цей перелік може бути розширено. Що саме планують конфісковувати:

нерухомість;

банківські рахунки;

фінансові активи.

Зверніть увагу! Арешт з майна буде знято лише після того, як особа сплатить штраф за порушення.