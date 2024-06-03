Проте в русі "Путь домой" стверджують, що взагалі не мають жодного спонсорування. З огляду на таке рішення, можна сказати, що Росія трансформувалася в тоталітарну країну після 24 лютого 2022 року. Народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда назвав 24 Каналу один з найбільших страхів путінського режиму.

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"Кремль взагалі боїться будь-яких опозиційних рухів та інших думок, які не корелюються з тим, що говорить або думає він", – сказав Дунда.

Яка аналогія з СРСР

Нардеп вважає, що з початком повномасштабного вторгнення Росія перетворилися з авторитарної держави на тоталітарну. Авторитаризм дозволяє думати про будь-що, але публічно забороняє виступати проти влади.

Водночас тоталітаризм зазіхає на думки людей, змушує їх підтримувати політику на кухні та бігти поперед неї зі словами "чим допомогти". Приміром, як було за часів Мао Цзедуна у Китаї та від Володимира Леніна до Юрія Андропова у Радянському Союзі.

Відповідно виступи дружин мобілізованих, які виказують своє невдоволення, вважають іноземним агентом. Аналогія – "вороги народу" під час правління Йосипа Сталіна в СРСР. Єдина відмінність, що за статус іноагента у Росії поки не саджають до в'язниці, але це питання часу.

Росія вироджується, стрімголов біжить назад до початку 20 сторіччя,

– наголосив Олег Дунда.

Навіть загородзагони як в СРСР

Народний депутат пригадав часи Другої світової війни. Тоді, з одного боку, в тилу проводилися посадки, ув'язнення, ГУЛАГ. З іншого – за бійцями, родичів, яких саджають до в'язниці, стояли загороджувальні загони, які їх розстрілювали.

Відтоді у Росії ситуація не змінилася. Рідних мобілізованих називають іноагентами, а російських військових кидають у м'ясні штурми на війні проти України. Це відбувається не просто так, за ними також стоять загороджувальні загони, які кажуть: "Або йдете вперед, або будете розстріляними".

Тому вони йдуть вперед. Абсолютний косплей. Абсолютне повторення Радянської імперії,

– констатував Дунда.

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