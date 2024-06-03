Однако в движении "Путь домой" утверждают, что вообще не имеют никакого спонсирования. Учитывая такое решение, можно сказать, что Россия трансформировалась в тоталитарную страну после 24 февраля 2022 года. Народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда назвал 24 Каналу один из самых больших страхов путинского режима.

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"Кремль вообще боится любых оппозиционных движений и других мыслей, которые не коррелируются с тем, что говорит или думает он", – сказал Дунда.

Какая аналогия с СССР

Нардеп считает, что с началом полномасштабного вторжения Россия превратились из авторитарного государства в тоталитарное. Авторитаризм позволяет думать о чем угодно, но публично запрещает выступать против власти.

В то же время тоталитаризм посягает на мысли людей, заставляет их поддерживать политику на кухне и бежать впереди нее со словами "чем помочь". К примеру, как было во времена Мао Цзэдуна в Китае и от Владимира Ленина до Юрия Андропова в Советском Союзе.

Соответственно выступления жен мобилизованных, которые выражают свое недовольство, считают иностранным агентом. Аналогия – "враги народа" во время правления Иосифа Сталина в СССР. Единственное отличие, что за статус иноагента в России пока не сажают в тюрьму, но это вопрос времени.

Россия вырождается, сломя голову бежит назад к началу 20 века,

– отметил Олег Дунда.

Даже заградотряды как в СССР

Народный депутат вспомнил времена Второй мировой войны. Тогда, с одной стороны, в тылу проводились посадки, заключения, ГУЛАГ. С другой – за бойцами, родственников, которых сажают в тюрьму, стояли заградительные отряды, которые их расстреливали.

С тех пор в России ситуация не изменилась. Родных мобилизованных называют иноагентами, а российских военных бросают в мясные штурмы на войне против Украины. Это происходит не просто так, за ними также стоят заградительные отряды, которые говорят: "Или идете вперед, или будете расстреляны".

Поэтому они идут вперед. Абсолютный косплей. Абсолютное повторение Советской империи,

– констатировал Дунда.

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