Повідомлення з'явилося в китайській соцмережі WeChat 22 травня. Цікаво, що згодом воно зникло, а в організації заявили, що нібито покупці шукали "дитячі іграшки".

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Китай шукав для Росії обладнання, щоб заглушити дрони

Організація уточнила, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші подібні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв'язку".

Покупці хотіли отримати локальний еквівалент детекторів БпЛА "Булат", які були розроблені Петербурзькою компанією 3mx. До речі, минулого місяця в 3mx заявили, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час вторгнення Росії в Україну.

Цікаво, що оголошення про закупівлю розмістили 22 травня, втім, згодом воно зникло. Представник асоціації сказав видання, що оголошення нібито було "якоюсь помилкою, тому його видалили".

Людина стверджувала, що російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки" — незважаючи на докладні описи обладнання для виявлення дронів у повідомленні — перш ніж покласти трубку,

– зазначило видання.

Журналісти зауважили, що Китай відіграє панівну роль у глобальному ланцюжку постачання безпілотників, а компанія DJI, що базується в Шеньчжені в провінції Гуандун, є найбільшим у світі виробником комерційних безпілотників за кількістю поставок.

Згідно з описом облікового запису WeChat, "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" була створена під керівництвом Департаменту торгівлі провінції Гуандун. Ця провінція є центром технологічного виробництва в Китаї.

Обов'язки асоціації включають координацію з провінцією для заохочення світової торгівлі, допомогу в налагодженні контактів з російськими покупцями, тлумачення економічної та торговельної політики та надання юридичних консультацій, пов'язаних з Росією.

Пекін заявляв, що нібито не постачає Росії летальну зброю. Китай встановив контроль над експортом широкого спектра дронів та їх компонентів.

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