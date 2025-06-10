Какое решение планирует принять Кремль

Как сообщают российские СМИ, правительство России поддержало законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом и критикующих российскую власть.

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Заметьте! В мае Госдума России одобрила этот документ в первом чтении. Окончательно принять это решение должны до завершения весенней сессии, то есть – 3 августа.

Причинами для конфискации названы:

дискредитация российской армии;

распространение материалов, считающихся экстремистскими;

нарушение правил деятельности для лица, которое признано иноагентом;

пропаганда и демонстрация символики, которая признана нацистской;

призыв к нарушению территориальной целостности России;

отождествление нацистской Германии и СССР;

разжигание вражды;

злоупотребление "свободой массовой информации".

Депутат "Единой России" Айрат Фаррахов заметил, что впоследствии этот перечень может быть расширен. Что именно планируют конфисковывать:

недвижимость;

банковские счета;

финансовые активы.

Обратите внимание! Арест с имущества будет снят только после того, как лицо оплатит штраф за нарушение.