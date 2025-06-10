Какое решение планирует принять Кремль
Как сообщают российские СМИ, правительство России поддержало законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом и критикующих российскую власть.
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Заметьте! В мае Госдума России одобрила этот документ в первом чтении. Окончательно принять это решение должны до завершения весенней сессии, то есть – 3 августа.
Причинами для конфискации названы:
- дискредитация российской армии;
- распространение материалов, считающихся экстремистскими;
- нарушение правил деятельности для лица, которое признано иноагентом;
- пропаганда и демонстрация символики, которая признана нацистской;
- призыв к нарушению территориальной целостности России;
- отождествление нацистской Германии и СССР;
- разжигание вражды;
- злоупотребление "свободой массовой информации".
Депутат "Единой России" Айрат Фаррахов заметил, что впоследствии этот перечень может быть расширен. Что именно планируют конфисковывать:
- недвижимость;
- банковские счета;
- финансовые активы.
Обратите внимание! Арест с имущества будет снят только после того, как лицо оплатит штраф за нарушение.