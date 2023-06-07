Долар чи біткойн: хто стане світовим лідером

Долар є офіційною резервною світовою валютою майже 80 років. Проте біткойн, який зараз активно набирає популярності може стати конкурентом для американських грошей найближчим часом.

Чи замінить біткойн долари

Близько 60% світових резервів зберігається саме у доларах. Його частка коливається у межах 50 – 70% останніми десятиліттями, й жодна інша фіатна валюта не може скласти йому гідну конкуренцію. Проте є два конкуренти, які претендують на першість на світовому ринку.

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Першим суперником є китайський юань, який підкріплюється хорошим ВВП, зростанням населення та експортним потенціалом. Проте найближчим часом замістити долар не вдасться. Так сталося через низьку міжнародну ліквідність та сильне регулювання операцій та курсу з боку влади Китаю. Тому інвестори не сприймають юань як гідну альтернативу для зберігання власних коштів та створення заощаджень.

Другим, більш реальним суперником, є біткойн. Ця криптовалюта має шанси замінити долари у найближчих 10 років. Усе через інновації на другому рівні блокчейну на зразок Lightning Network та RGB, що можуть залучати до трейдингу нових користувачів з різних регіонів світу. Також на успіх впливає популярність використання токенів, як способу обміну та зберігання коштів.

Усі інші фіатні валюти (євро, єни тощо) не мають потенціалу найближчим часом стати резервною міжнародною валютою.

Це не єдині причини конкурентності біткойна, наприклад інфляція США постійно зростає, що призводить до банкрутства банків й глобальних фінансових криз. Натомість біткойн пропонує незмінність емісії монет і обмеженості їхньої загальної пропозиції, що є хорошою альтернативою. До того ж його курс не залежить ні від кого.

Скільки майнери заробляють за день

З січня по травень 2023 року спостерігається позитивна тенденція на збільшення щоденного заробітку від 16 мільйонів доларів до 29,6 мільйона гривень.

До слова, найбільші доходи спостерігалися 8 березня – 41,7 мільйона доларів.

Загальні обсяги комісій рекордно зросли після запровадження протоколу Ordinals та активного розміщення записів у блокчейні біткойна. У травні загальний обсяг комісій досяг 5-річного максимуму в 13,4 біткойна на годину.