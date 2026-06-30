Три роки стажу замість одного: для кого діє особливе правило нарахування стажу

Для окремих категорій українців законодавство передбачає особливий порядок обчислення страхового стажу. За певних умов один рік може бути зарахований як три, що здатне вплинути на майбутнє пенсійне забезпечення.

Для кого один рік стажу зарахують як три?

Для окремих військовослужбовців закон передбачає особливий порядок обчислення стажу державної служби. За певних умов один рік військової служби можуть зарахувати як три, однак така пільга поширюється лише на визначені категорії громадян, повідомляє Судово-юридична газета.

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Стаж державної служби обчислюють відповідно до Закону України "Про державну службу" та урядового Порядку. Правила залежать від того, коли саме людина проходила військову службу, тому навіть за однакової тривалості служби стаж можуть зарахувати по-різному.

Хто має право на трикратне зарахування стажу?

Особливий порядок діє для військовослужбовців, які до 1 травня 2016 року брали участь в антитерористичній операції. Для них кожен рік служби під час участі в АТО зараховують до стажу державної служби як три роки. Саме ця норма дозволяє суттєво збільшити стаж, який враховують під час проходження державної служби.

Для військовослужбовців, які проходили службу після 1 травня 2016 року, пільговий коефіцієнт більше не застосовується. У таких випадках стаж зараховують за загальним правилом: один рік служби дорівнює одному року стажу державної служби.

Тож навіть участь у бойових діях після цієї дати сама по собі не дає права на трикратне зарахування стажу.

Кого стосується ця норма?

Це правило застосовують під час обчислення стажу державної служби, а не страхового стажу чи вислуги років для призначення військової пенсії. Тривалість такого стажу впливає на окремі гарантії, надбавки та інші права державних службовців. Саме тому ця норма важлива насамперед для військовослужбовців, які працюють або планують працювати на державній службі.