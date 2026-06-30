Кому один год стажа зачтут как три?

Для отдельных военнослужащих закон предусматривает особый порядок исчисления стажа государственной службы. При определенных условиях один год военной службы может быть зачтен как три, однако такая льгота распространяется только на определенные категории граждан, сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Стаж государственной службы рассчитывается в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" и правительственным Порядком. Правила зависят от того, когда именно человек проходил военную службу, поэтому даже при одинаковой продолжительности службы стаж могут зачесть по-разному.

Кто имеет право на тройной зачет стажа?

Особый порядок действует для военнослужащих, которые до 1 мая 2016 года участвовали в антитеррористической операции. Для них каждый год службы во время участия в АТО засчитывается в стаж государственной службы как три года. Именно эта норма позволяет существенно увеличить стаж, который учитывается при прохождении государственной службы.

Для военнослужащих, проходивших службу после 1 мая 2016 года, льготный коэффициент больше не применяется. В таких случаях стаж засчитывается по общему правилу: один год службы равен одному году стажа государственной службы.

Поэтому даже участие в боевых действиях после этой даты само по себе не дает права на тройной зачет стажа.

Кого касается эта норма?

Это правило применяется при расчете стажа государственной службы, а не страхового стажа или выслуги лет для назначения военной пенсии. Продолжительность такого стажа влияет на отдельные гарантии, надбавки и другие права государственных служащих. Именно поэтому эта норма важна прежде всего для военнослужащих, которые работают или планируют работать на государственной службе.