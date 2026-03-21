Как засчитывается стаж во время военной службы в Украине?
Период военной службы во время мобилизации в Украине полностью учитывается при формировании страхового и трудового стажа и не уменьшает пенсионные права граждан.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, все время службы, включая особые обстоятельства, засчитывается в стаж, а также в выслугу лет, что является ключевым для будущего пенсионного обеспечения.
Обратите внимание! Даже период пребывания в плену не исключается из страхового стажа. Если за мобилизованного работника по объективным причинам не уплачивались взносы, это время все равно учитывается и не прерывает трудовую историю.
Для корректного учета такого стажа во время оформлении пенсии важно предоставить подтверждающие документы. В частности, это паспорт, налоговый номер, документы о прохождении службы, удостоверение участника боевых действий, справки об участии в боевых действиях, а также информацию о денежном обеспечении.
Следует также учесть, что полный пакет документов позволяет избежать потери стажа и обеспечивает правильный расчет будущих выплат.
Могут ли уволить работника из-за мобилизации?
Мобилизация также не является основанием для увольнения. Работодатель лишь временно освобождает работника от исполнения обязанностей, но обязан сохранить за ним рабочее место, объясняет Бесплатная юридическая помощь.
Важно! Соответствующая запись вносится в трудовые документы, что обеспечивает непрерывность стажа после возвращения к гражданской работе.
Дополнительные преимущества предусмотрены для тех, кто выполнял задачи в зоне боевых действий. Такой период может засчитываться в страховой стаж по льготному коэффициенту – в тройном размере.
Это непосредственно влияет на возможность досрочного выхода на пенсию за выслугу лет: ориентировочно с 55 лет для мужчин и с 50 лет для женщин при условии выполнения других критериев.
Кому засчитывают один год стажа за три?
Нормами украинского законодательства предусмотрено льготный порядок учета страхового стажа для отдельных категорий граждан.
В частности, периоды принудительного труда депортированных лиц в местах спецпоселения до 2004 года, а также служба военнослужащих в районах боевых действий могут засчитываться с повышенным коэффициентом, а именно в тройном размере.
Для военнослужащих применение повышенного коэффициента учета стажа возможно уже при условии прохождения службы как минимум в течение одного месяца в определенных законодательством условиях. Именно с этого минимального периода начинается учет льготного стажа.