Как засчитывается стаж во время военной службы в Украине?

Период военной службы во время мобилизации в Украине полностью учитывается при формировании страхового и трудового стажа и не уменьшает пенсионные права граждан.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, все время службы, включая особые обстоятельства, засчитывается в стаж, а также в выслугу лет, что является ключевым для будущего пенсионного обеспечения.

Обратите внимание! Даже период пребывания в плену не исключается из страхового стажа. Если за мобилизованного работника по объективным причинам не уплачивались взносы, это время все равно учитывается и не прерывает трудовую историю.

Для корректного учета такого стажа во время оформлении пенсии важно предоставить подтверждающие документы. В частности, это паспорт, налоговый номер, документы о прохождении службы, удостоверение участника боевых действий, справки об участии в боевых действиях, а также информацию о денежном обеспечении.

Следует также учесть, что полный пакет документов позволяет избежать потери стажа и обеспечивает правильный расчет будущих выплат.

Могут ли уволить работника из-за мобилизации?

Мобилизация также не является основанием для увольнения. Работодатель лишь временно освобождает работника от исполнения обязанностей, но обязан сохранить за ним рабочее место, объясняет Бесплатная юридическая помощь.

Важно! Соответствующая запись вносится в трудовые документы, что обеспечивает непрерывность стажа после возвращения к гражданской работе.

Дополнительные преимущества предусмотрены для тех, кто выполнял задачи в зоне боевых действий. Такой период может засчитываться в страховой стаж по льготному коэффициенту – в тройном размере.

Это непосредственно влияет на возможность досрочного выхода на пенсию за выслугу лет: ориентировочно с 55 лет для мужчин и с 50 лет для женщин при условии выполнения других критериев.

