Вигідний час купити квартиру: що чекає на ринок нерухомості восени

Зниження облікової ставки до 22% та покращення інфляційних прогнозів сприятимуть стабілізації цін на ринку нерухомості. Коливання за метр квадратний не перевищуватимуть 1%.

Основні фактори, які впливають на ціну нерухомості в Україні

Нині немає передумов для збільшення вартості житла на первинному ринку, пояснив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, передає 24 Канал. Найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об’єктів, готові запропонувати покупцям суттєві знижки (від 2,5% до 10%).

Читайте також Ціни можуть зрости: чого очікувати від ринку нерухомості наприкінці літа

Фахівець зазначив, що це офіційні, "рекламні" пропозиції, а для покупців, які готові придбати житло за повну вартість, реальні знижки можуть сягати 15 – 18%.

Він виділив декілька факторів, які впливають на ціну нерухомості – курс валют та попит. Із січня по липень готівковий курс долара знизився на 7,5 – 8%. До того ж у перші місяці осені НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1 – 1,5%.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Зазвичай виробники будівельних матеріалів та девелопери прив’язують свою цінову політику саме до курсу американської валюти. Економічна ситуація в країні свідчить про те, що до кінця 2023 року підстав для зростання цін через курсові "катаклізми" долара фактично відсутні.

Щодо попиту він пояснив, що за 1,5 місяця після старту програми "єОселя" в об’єктах, що зводяться, на первинному ринку, було укладено лише до 10 угод, що означає низьку зацікавленість. Поки інших передумов для підвищення інтересу населення немає.

Що буде з попитом на нерухомість

Попит на первинному ринку жила не перевищує 20 – 35% від обсягів лютого 2022 року та навряд стрімко ростиме. Нині українці зацікавлені більше у готовому житлі, або тому яке збудоване хоча б на 70% й активно будується. Тож найближчим часом тенденція буде схожою – від 40 до 70 метрів квадратних з високим ступенем готовності у відносно безпечних містах.

Через надмірно високі "воєнні" ризики та щоб уникнути придбання квартири в ЖК, введення якого в експлуатацію може затягнутися на невизначений термін, для покупців дуже важливим є реальна, а не "удавана" активність на будмайданчиках,

– пояснив Семенцов.

На його думку, найбільший попит варто очікувати у вересні-жовтні, до опалювального сезону, тому що далі знову повертається загроза масових ракетних атак.

Нещодавня ракетна атака на новобудову в Дніпрі поставила руба питання необхідності запровадження страхування ризиків для покупців. Адже досі в типових угодах на придбання майнових прав на об’єкт, що буде побудований в майбутньому (тобто, майбутню квартиру), поняття "форс-мажору" не враховує ризики від руйнації чи пошкодження об’єкта внаслідок воєнних дій,

– наголосив керуючий INSPI Development.

Тож відповідно, що зараз відсутні будь-які обов’язки забудовника перед покупцем в разі виникнення таких обставин.

Що буде з ринком нерухомості протягом 2 – 3 років

За його прогнозом, девелопери активно інвестуватимуть гроші в сегменти нерухомості, які зможуть приносити постійний прибуток, та викликають потенційне зацікавлення іноземних інвесторів. Також кошти вкладатимуться у створення власних виробничих потужностей.

Розуміємо, що нові тенденції ринку нерухомості базуються на принципі "гри у довгу". Це дасть змогу девелоперам не лише залучати необхідні інвестиції, а ще й мінімізувати ризики через низький попит на житло, вплив інфляції чи певних кризових явищ в економіці країни. Проте активізація будь-яких процесів на ринку нерухомості майже повністю залежить від перемоги у війні. Власне перемога стане точкою відліку для майбутнього розвитку ринку нерухомості,

– підсумував Володимир Сменцов.

У найближчі 2 – 3 роки в Україні активно розвиватимуться: