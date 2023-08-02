Ситуація стабілізувалася: що з нерухомістю в Україні

Фахівець з нерухомості Юрій Піта у розмові з 24 Каналом повідомив, що зараз ціни на нерухомість стабілізувалися в цілому по території України.

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Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Тенденції не змінилися – регіони ближчі до західних більш популярні у покупців, отже ціни там стабільні на рівні початку весни. Дещо краще стала ситуація в східних регіонах, в першу чергу в Харкові.

Активність попиту збільшилася, отже ціни зросли в середньому на 10%.

В Києві ціни з початку літа практично не змінилися: зберігається дефіцит пропозиції, а попит достатньо активний.

За прогнозами Піти, з другої половини серпня очікується ще більше пожвавлення активності попиту. Це може призвести до збільшення цін на нерухомість в межах 10 – 15%, в першу чергу в центральних та східних регіонах.

Але, запам'ятайте, що все буде залежати від ситуації й успіхів на фронті.

Ціни на квартири на вторинному ринку

За даними ЛУН найдорожче купити квартиру на вторинному ринку зараз – у столиці. Там за 1-кімнатну квартиру доведеться віддати в середньому за майже 57 тисяч доларів. Крім того, у п'ятірку лідерів потрапили ще: