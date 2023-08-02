Ситуация стабилизировалась: что с недвижимостью в Украине

Специалист по недвижимости Юрий Пита в разговоре с 24 Каналом сообщил, что сейчас цены на недвижимость стабилизировались в целом по территории Украины.

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Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Тенденции не изменились – регионы ближе к западным более популярны у покупателей, так что цены там стабильны на уровне начала весны. Несколько лучше стала ситуация в восточных регионах, в первую очередь в Харькове.

Активность спроса возросла, так что цены выросли в среднем на 10%.

В Киеве цены с начала лета практически не изменились: сохраняется дефицит предложения, а спрос достаточно активен.

По прогнозам Питы, со второй половины августа ожидается еще большее оживление активности спроса. Это может привести к увеличению цен на недвижимость в пределах 10-15%, в первую очередь в центральных и восточных регионах.

Но, запомните, что все будет зависеть от ситуации и успехов на фронте

Цены на квартиры на вторичном рынке

За данным ЛУН дороже всего купить квартиру на вторичном рынке сейчас – в столице. Там за 1-комнатную квартиру придется отдать в среднем за почти 57 тысяч долларов. Кроме того, в пятерку лидеров попали еще: