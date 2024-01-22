Попит на дистанційну роботу зростає: як змінився український ринок праці

Зараз багато компаній переходять на дистанційний режим. Кількість роботодавців, які обирають такий формат роботи зростає разом зі стрімкою цифровізацією.

Як зміниться ринок праці у 2024 році

Видання The Economist опублікувало прогноз на 2024 рік, відповідно до якого, дистанційний формат роботи буде активно поширюватись. Також, вірогідно, збільшиться кількість фрілансерів.

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Зараз через роботу з дому порожні орієнтовно 20% американських офісів і 8% – європейських. Розуміємо, що найактивнішим часом переходу до дистанційної роботи було поширення COVID-19, саме в цей період відбувалася швидка адаптація та цифровізація процесів. Зросла і кількість фрілансерів у цей час.

Усе більше людей обирають можливість працювати з дому і не витрачати час на дорогу в офіс. Водночас, привабливою стороною фрілансу є вільний графік.

Як змінюється ринок праці в Україні

Війна в Україні стимулювала розвиток дистанційного формату роботи на місцевому ринку. Розуміємо, що завдяки переходу в онлайн, деяка частина людей змогла зберегти своє робоче місце, попри переїзд у інше місто чи за кордон.

Портал Work.ua провів опитування. Відповідно до результатів, ситуація з дистанційною роботою в Україні зараз така:

44% роботодавців не мають у штаті працівників, які працюють віддалено;

18% працедавців ще не визначились з форматом на 2024 рік;

17% – прибрали дистанційний формат цьогоріч;

12% – підтримують роботу своїх працівників онлайн;

9% – пропагують змішану зайнятість.