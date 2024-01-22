Що буде з пенсіями у лютому

На початку лютого відбудеться перерахунок пенсій, який вплине на розмір виплат. Тож уже з 1 числа мінімальний розмір соцвиплати складатиме 2 361 гривні, а максимальний – 23 610 гривень.

Читайте також З 1 квітня пенсії можуть "заморозити": картки "Ощадбанку" скоро вийдуть з терміну придатності

Також у другій половині місяця стане відомим точний відсоток індексації пенсії 1 березня 2024 року. Раніше у Мінсоцполітики припускали, що він буде на рівні 13%.

Дарія Марчак Перший заступник міністра соціальної політики На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого… Попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%.

Як зростатимуть пенсії у 2024 році

Цього року вже встиг зрости максимальний та мінімальний розмір пенсій, проте це не останнє зростання виплат.

Наприклад у січні та липні також мають зрости виплати для чорнобильців і тих, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто 30 – 35 років залежно від статі. Мінімалка для таких осіб спочатку зросте взимку до 2 840 гривень, а потім ще влітку – до 3 200 гривень.

Ну і звісно у березні пройде індексація пенсій. Раніше передбачалося, що після індексації середня пенсія українців зросте до 6 тисяч гривень.