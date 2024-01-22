Что будет с пенсиями в феврале

В начале февраля состоится перерасчет пенсий, который повлияет на размер выплат. Так что уже с 1 числа минимальный размер соцвыплаты будет составлять 2 361 гривну, а максимальный – 23 610 гривен.

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Также во второй половине месяца станет известен точный процент индексации пенсии 1 марта 2024 года. Ранее в Минсоцполитики предполагали, что оно будет на уровне 13%.

Дарья Марчак Первый замминистра социальной политики На 2024 год у нас предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля… Предварительно мы ожидаем роста примерно на 13%.

Как будут расти пенсии в 2024 году

В этом году уже успел вырасти максимальный и минимальный размер пенсий, однако это не последний рост выплат.

Например, в январе и июле также должны вырасти выплаты для чернобыльцев и получающих минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть 30 – 35 лет в зависимости от пола. Минималка для таких лиц сначала вырастет зимой до 2840 гривен, а потом еще летом – до 3200 гривен.

Ну и, конечно, в марте пройдет индексация пенсий. Ранее предполагалось, что после индексации средняя пенсия украинцев вырастет до 6 тысяч гривен.