У Кабміні розповіли, скільки працівників потребує Україна для зростання економіки

Наразі українські роботодавці відчувають гостру нестачу кадрів. Тож прем'єр-міністерка розповіла, скільки працівників потрібно для швидшого зростання економіки держави.

Нестача робочої сили в Україні

За словами Юлії Свириденко, йдеться про близько 4,5 мільйона людей. Деталі передали кореспонденти Новини.Live 8 червня.

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Розв'язувати проблему планують не лише шляхом працевлаштування людей старшого віку. Одним із ключових завдань вважають повернення громадян з-за кордону, чому сприятиме створення гідних умов для життя та роботи, зокрема завдяки різноманітним програмам підтримки.

Я впевнена, що силоміць нікого не повернемо… Безумовно, людей цікавить житло, адже дуже багато тих, хто втратив його. У нас діє "єВідновлення", іпотечна програма "єОселя",

– наголосила посадовиця.

До слова, раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев називав таке ж число. Додатково залучити 4,5 мільйона осіб до українського ринку праці планують до 2035 року – для щорічного зростання ВВП на 7%.

Наразі ж на підконтрольній території країни перебуває близько 30 мільйонів людей, але офіційно з них працюють лише 10,5 мільйона, ще орієнтовно 2,6 мільйона мають тіньову зайнятість. При цьому внутрішній кадровий резерв оцінюють щонайменше у 2 мільйони осіб – це переважно молодь та люди старшого віку.

Цікаво! Кабмін запустив програму "Досвід має значення" для безплатного навчання та короткострокового стажування людей віком 50+ з можливістю подальшого працевлаштування.

Натомість керівниця напряму OLX Робота й співголова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації Марія Абдулліна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зауважила, що компанії вже стають більш відкритими до працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та кандидатів старшого віку. Окрім того, жінок активно залучають на традиційно чоловічі спеціальності.