Підакцизні товари: що відбувається з ринком тютюнової продукції в Україні

Влітку 2024 року відбулося обмеження роботи низки нелегальних виробництв цигарок. Зокрема через це ринок тютюнових виробів зменшився з торішніх 25% до 14,2% на початку 2025 року.

Ринок тютюну в Україні

Водночас у травні поточного року відбувся стрибок зросла до 16,2%, пише Олег Гетман у колонці 24 Каналу.

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Половина з цієї "сірої" продукції – це псевдо-експорт або маркована duty-free. Зокрема річ у тім, що схеми на ринку еволюціонували, через що й зростає псевдоекспорт. Наприклад, виробники формально декларують експорт до країн типу Сирії. Проте фактично продукція залишається на внутрішньому ринку.

При такому рівні нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 мільярда гривень,

– наголошується у матеріалі.

Дослідження демонструють, що більша частина Duty Free або призначеної для експорту, що продається нелегально, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою (про це свідчать написі на упакуванні). Зокрема Compliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії.

Ще 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших:

Marshall (26%)%

Urta (9%);

Brut (3%).

Водночас ситуація варіюється залежно від областей. Якщо більшість регіонів у 2025 році збільшили білі виторги та зменшили тіньову частку, то деякі області залишаються в антилідерах за динамікою легальних продажів. Мова йде про:

Житомирську; Вінницьку; Кіровоградську; Чернігівську.

Зауважте! Особливу увагу ринку цигарок приділяє Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та ТСК з питань економічної безпеки, а за підсумками розгляду схем розробили низку важливих змін до законодавства та надали доручення правоохоронцям та органам контролю.