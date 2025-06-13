Чому підвищують податок

Європейська комісія розглядає можливість підвищення податку на 258% на тютюн для самокруток та 139% на сигарети, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Також, згідно з документом, вона хоче почати оподатковувати вейпи та вироби з нагріванням тютюну.

Минулого року 16 країн, очолюваних Нідерландами, звернулися до Комісії з листами, в яких зазначили, що різні національні податкові ставки спотворюють єдиний ринок блоку.

Багато країн також закликали до оновлення директиви, прийнятої у 2011 році, щоб включити нові продукти, які, на їхню думку, особливо популярні серед дітей та молоді. Однак Італія, Греція та Румунія закликали до більшої обережності.

Як зміняться ціни

У документі Комісія викладає три різні сценарії, але вона надає перевагу найбільшому збільшенню податку, яке принесе додаткові податкові надходження у розмірі 15,1 мільярда євро. Планують, що податок зросте так:

податки на сигарети – з 90 євро за 1 000 одиниць до 215 євро;

податок на самокрутки – з 60 євро за кілограм до 215 євро;

податок на сигари – з 12 євро за кілограм до 143 євро.

Електронні сигарети з вмістом нікотину понад 15 міліграмів на мілілітр оподатковуватимуться за ціною 0,36 євро за мілілітр рідини, а ті, що не перевищують цього порогу, – за ціною 0,12 євро.