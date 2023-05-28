Пенсії не ростимуть: 4 категорії українців, яким взагалі не піднімуть пенсії у 2023 році

Протягом 2023 року в Україні проводиться індексація та перерахунок пенсій. Однак низка категорій пенсіонерів не зможуть розраховувати на підвищення виплат.

Кому не проіндексують пенсії

У березні 2023 року понад 10,5 мільйона пенсіонерів проіндексували виплати. В середньому вони зросли на 19,7%, або приблизно на 600 гривень.

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Втім, під індексацію не потрапили 4 категорії українців. Це:

працюючі пенсіонери, які мають недостатній низький страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких менш як 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Буде ще одна індексація

Не потраплять зазначені категорії пенсіонерів і до другої хвилі індексації виплат у 2023 році. Вона запланована на липень 2023 року й зачепить, зокрема:

науковців;

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування.

Змінам підлягатимуть виплати, призначені до 31 грудня 2022 року. Індексація складе 19,7%.

Індексація – це не перерахунок

Індексація пенсій – це коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.

Перерахунок пенсій роблять, коли змінюється будь-яка з умов, які враховують при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення або стаж.

Нагадаємо! Індексація стосувалася основної пенсії без надбавок. Тож тепер середній розмір виплат складає 5 219,69 гривні, тоді як раніше він був на рівні 4 622,59 гривні