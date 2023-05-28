Пенсії не ростимуть: 4 категорії українців, яким взагалі не піднімуть пенсії у 2023 році
28 травня 2023, 09:01Читать новость на русском
Протягом 2023 року в Україні проводиться індексація та перерахунок пенсій. Однак низка категорій пенсіонерів не зможуть розраховувати на підвищення виплат.
Кому не проіндексують пенсії
У березні 2023 року понад 10,5 мільйона пенсіонерів проіндексували виплати. В середньому вони зросли на 19,7%, або приблизно на 600 гривень.
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Втім, під індексацію не потрапили 4 категорії українців. Це:
- працюючі пенсіонери, які мають недостатній низький страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких менш як 2 100 гривень;
- колишні працівники прокуратури;
- ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
- ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).
Буде ще одна індексація
Не потраплять зазначені категорії пенсіонерів і до другої хвилі індексації виплат у 2023 році. Вона запланована на липень 2023 року й зачепить, зокрема:
- науковців;
- державних службовців;
- працівників органів місцевого самоврядування.
Змінам підлягатимуть виплати, призначені до 31 грудня 2022 року. Індексація складе 19,7%.
Індексація – це не перерахунок
- Індексація пенсій – це коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.
- Перерахунок пенсій роблять, коли змінюється будь-яка з умов, які враховують при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення або стаж.