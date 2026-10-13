Глобальна криза бідності: кількість нужденних зросла на 51 мільйон, більшість - діти

Глобальна економіка стикається з новим тривожним викликом, який б'є по найменш захищених верствах населення. Ситуація у багатьох регіонах планети стрімко погіршується, змушуючи міжнародні організації бити на сполох.

Де ситуація з бідністю найкритичніша та що таке багатовимірна бідність

За останній рік кількість людей, які потерпають від гострої багатовимірної бідності, зросла на 51,5 мільйона осіб. Наразі у 108 країнах світу в таких умовах виживають 1,2 мільярда людей, з яких понад половина (617 мільйонів) – це діти, про що йдеться у свіжому звіті Програми розвитку ООН.

Зверніть увагу! Переважна більшість постраждалих, а саме 83%, мешкають у сільській місцевості. Найсильнішого удару зазнають жителі Африки на південь від Сахари та Південної Азії. Адміністратор ПРООН Александр де Кроо назвав цю тенденцію вкрай тривожним сигналом. "Мільярди людей одночасно стикаються з голодом, відсутністю доступу до освіти, чистої води та електроенергії", – наголосив він.

Цей індекс вимірює не просто нестачу грошей у гаманці, а реальні умови життя людини. Експерти оцінюють, чи має родина доступ до нормального житла, базової санітарії, світла, палива для приготування їжі, а також продуктів та освіти. Тобто це показник того, наскільки людина відрізана від базових благ цивілізації.

Які країни змогли подолати кризу, а де населення біднішає

Попри загальну негативну динаміку, у 33 країнах частка бідного населення скоротилася вдвічі. Наприклад, в Есватіні за 15 років цей показник впав з 38,7% до 8%, а значного прогресу також досягли Китай, В'єтнам, Єгипет, Непал та Таджикистан.

Важливо! Водночас у Нігерії рівень бідності продовжує зростати. Цікаво, що в Анголі та Замбії відсоток бідних зменшився, але через стрімке зростання чисельності населення загальна кількість нужденних там лише збільшилася. Саме демографічний вибух в ООН називають однією з головних причин поглиблення глобальної кризи.

До речі, нещодавно ми писали, що держава передбачила спеціальні фінансові бонуси для окремої категорії українок, які присвятили життя родині. Проте для отримання цих грошей потрібно відповідати чітким критеріям та вчасно подати відповідну заяву.