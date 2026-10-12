За що жінкам призначать солідну надбавку до пенсії

Право на додаткові виплати мають жінки, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", такі ж правила поширюються і на матерів, які офіційно усиновили малюків.

Цю доплату додають до основної пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника. Розмір цього бонусу безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Важливо! Оскільки урядовий проєкт держбюджету передбачає зростання цього показника з 1 січня 2027 року до 2 878 гривень, виплати для жінок також автоматично підскочать.

Мінімальна надбавка за п'ятьох дітей становить 35% від прожиткового мінімуму, тож вона зросте з нинішніх 908 до 1 007 гривень. За кожну наступну дитину держава накидає ще 1%, тому:

за шістьох дітей платитимуть 1 036 гривень;

за сімох – 1 064 гривні;

а матері-героїні з десятьма і більше дітьми отримають максимальні 40%, що складе 1 151 гривню.

Що потрібно зробити для оформлення цих грошей

Щоб гроші почали надходити на картку, жінці необхідно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Там слід написати заяву на призначення пенсії "за особливі заслуги перед Україною" та надати документи, що підтверджують народження або усиновлення дітей.

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Важливо знати, що у разі смерті матері, від 70% до 90% цієї доплати можуть переоформити на себе непрацездатні члени її родини.

Які ще категорії українців отримують підвищені пенсії

Нагадаємо, що у жовтні держава також гарантує посилену підтримку родинам загиблих військових. Непрацездатні батьки, дружина, чоловік або діти полеглого захисника можуть розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі майже 13 000 гривень.

Крім того, солідні виплати передбачені для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність через цю катастрофу. Цьогоріч особам з першою групою інвалідності нараховують щонайменше 20 653 гривні разом з усіма надбавками.