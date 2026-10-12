За что женщинам назначат солидную надбавку к пенсии

Право на дополнительные выплаты имеют женщины, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", такие же правила распространяются и на матерей, официально усыновивших детей.

Эту доплату добавляют к основной пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца. Размер этой доплаты напрямую привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Важно! Поскольку правительственный проект госбюджета предусматривает рост этого показателя с 1 января 2027 года до 2 878 гривен, выплаты для женщин также автоматически увеличатся.

Минимальная надбавка за пятерых детей составляет 35% от прожиточного минимума, поэтому она вырастет с нынешних 908 до 1 007 гривен. За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1%, поэтому:

за шестерых детей будут платить 1 036 гривен;

за семерых – 1 064 гривны;

а матери-героини с десятью и более детьми получат максимальные 40%, что составит 1 151 гривну.

Что нужно сделать для оформления этих денег

Чтобы деньги начали поступать на карту, женщине необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Там следует написать заявление о назначении пенсии "за особые заслуги перед Украиной" и предоставить документы, подтверждающие рождение или усыновление детей.

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Важно знать, что в случае смерти матери от 70% до 90% этой доплаты могут переоформить на себя нетрудоспособные члены ее семьи.

Что еще получают повышенные пенсии украинцы

Напомним, что в октябре государство также гарантирует повышенную поддержку семьям погибших военнослужащих. Нетрудоспособные родители, супруга, супруг или дети погибшего защитника могут рассчитывать на минимальную пенсию в размере почти 13 000 гривен.

Кроме того, солидные выплаты предусмотрены для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получивших инвалидность в результате этой катастрофы. В этом году лицам с первой группой инвалидности начисляют не менее 20 653 гривен вместе со всеми надбавками.