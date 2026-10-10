Кому и за что государство начисляет дополнительные деньги

Украинские пенсионеры имеют право на ряд надбавок, которые могут существенно увеличить их ежемесячный доход. В частности, речь идет о доплатах за возраст, сверхнормативный страховой стаж, содержание нетрудоспособных родственников и проживание в горной местности, напоминает ПФУ.

Также по достижении определенного возраста пенсионерам автоматически назначается ежемесячная компенсация.

Те, кому исполнилось от 70 до 75 лет, получают до 300 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

а старше 80 лет – до 570 гривен.

Главное условие заключается в том, что общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 гривен, при этом сами возрастные надбавки не суммируются между собой.

Как сверхнормативный стаж влияет на кошелек

Если вы работали дольше, чем того требует закон, за каждый дополнительный год предусмотрено финансовое вознаграждение. Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, "лишним" считается стаж свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый такой год добавляется 1% от основного размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году это 25,95 гривны в год).

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Какие существуют гарантированные минимумы и особые статусы

Государство также защищает тех, чья расчетная пенсия оказалась слишком малой. Например, все неработающие пенсионеры гарантированно получают не менее 3 406 гривен, а люди в возрасте от 65 лет с полным стажем – 4 213 гривен.

Отдельно предусмотрены надбавки в размере 1 297,50 гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении неработающего военного пенсионера. Кроме того, как мы писали ранее, выплаты автоматически увеличиваются на 20 % для жителей горных районов, а также для ветеранов войны и чернобыльцев.