Кто из пенсионеров может получить такую доплату в 2026 году?

В 2026 году на такую доплату имеют право и внутренне перемещенные лица, сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

Читайте также Как посчитать выросла ли пенсия после индексации: важная инструкция

Право на такую доплату устанавливается, если лицо соответствует ряду условий:

сейчас такую доплату может получить пенсионер, если он не менее 6 месяцев жил или работал в горном населенном пункте;

не платит ЕСВ в другом населенном пункте (исключением является ситуация, когда лицо фактически проживает в горном населенном пункте);

не находится за границей.

Заметим, повторное утверждение этой доплаты произошло недавно. Оно подтверждено постановлением Кабмина от 18 февраля 2026 года № 225.

Нужно понимать, что такая доплата может быть отменена. Так происходит, если нарушены требования приведенные выше, или же:

лицо находилось за границей более 60 дней подряд в течение последних 3 месяцев;

при этом, нет документального подтверждения уважительных причин выезда за границу (например, командировки, реабилитации).

Кому предоставляется такая доплата кроме пенсионеров?

Доплата 20% предоставляется ко многим видам пособий. В частности, выплат для семей с детьми. То есть, например, поддержки, предоставляемой в связи с наступлением беременности.

Право на такую доплату имеют одинокие матери. Также она устанавливается для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Обратите внимание! На такую доплату имеют право и те, кто получает стипендию в 2026 году.