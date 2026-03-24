Хто з пенсіонерів може отримати таку доплату у 2026 році?
У 2026 році на таку доплату мають право і внутрішньо переміщені особи, повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".
Право на таку доплату встановлюється, якщо особа відповідає низці умов:
- наразі таку доплату може отримати пенсіонер, якщо він не менш як 6 місяців жив чи працював в гірському населеному пункті;
- не сплачує ЄСВ у іншому населеному пункті (виключенням є ситуація, коли особа фактично проживає у гірському населеному пункті);
- не перебуває за кордоном.
Зауважимо, повторне затвердження цієї доплати відбулося нещодавно. Воно підтверджене постановою Кабміну від 18 лютого 2026 року № 225.
Потрібно розуміти, що така доплата може бути скасована. Так відбувається, якщо порушені вимоги наведені вище, або ж:
- особа перебувала за кордоном більш як 60 днів підряд протягом останніх 3 місяців;
- при цьому, немає документального підтвердження поважних причин виїзду за кордон (наприклад, відрядження, реабілітації).
Кому надається така доплата окрім пенсіонерів?
Доплата 20% надається до багатьох видів допомог. Зокрема, виплат для сімей з дітьми. Тобто, наприклад, підтримки, що надається у зв'язку з настанням вагітності.
Право на таку доплату мають одинокі матері. Також вона встановлюється для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Зверніть увагу! На таку доплату мають право і ті, хто отримує стипендію у 2026 році.