Стабільність гривні: НБУ повідомив про зменшення доларизації в Україні
Джерело:НБУ
Стало відомо, що частка валютних коштів в Україні досягнула свого мінімуму за останні два десятиліття. Про це повідомив у своєму звіті НБУ.
Зниження доларизації в Україні
Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. У листопаді він становив – 31,9% – що співмірно показнику перед повномасштабним вторгненням.
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Відтак, частка валютних вкладів раптово збільшилася у звʼязку із коригуванням валютного курсу у липні 2022 року.
Що таке доларизаціяДоларизація економіки — процес витіснення національної валюти іноземною та застосування її в операціях всередині країни або окремих галузях економіки.
Які причини зниження доларизації
Тривала тенденція до скорочення ролі валютного фондування має наступні передумови:
- депозити в іноземній валюті залишаються для населення менш привабливими, адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації;
- відповідно, можливості банків інвестувати валютні кошти теж вкрай обмежені з огляду на слабкого попиту на кредити в іноземній валюті та незначну потребу уряду у валютних залученнях із внутрішнього ринку.
Отже, ймовірно, що помірні коливання курсу надалі – не зупинять тенденцію до дедоларизації, якщо не буде значних потрясінь.
Рівень доларизації в Україні/ Інфографіка – НБУ
Який курс долара сьогодні
- Станом на ранок 26 грудня банки купували готівковий долар становить в середньому 37,60 гривні, а продавали по 38,19 гривні.
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні, а продаж – 38,29 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,04 гривень, а продаж – 38,15 гривні.