Стабильность гривны: НБУ сообщил об уменьшении долларизации в Украине
Источник:НБУ
Стало известно, что доля валютных средств в Украине достигла своего минимума за последние два десятилетия. Об этом сообщил в своем отчете НБУ.
Снижение долларизации в Украине
Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается. В ноябре он составлял – 31,9% – что соразмерно показателю перед полномасштабным вторжением.
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Следовательно, доля валютных вкладов внезапно увеличилась в связи с корректировкой валютного курса в июле 2022 года.
Что такое долларизацияДолларизация экономики — процесс вытеснения национальной иностранной валюты и применения ее в операциях внутри страны или отдельных отраслях экономики.
Какие причины снижения долларизации
Длительная тенденция к сокращению роли валютного фондирования имеет следующие предпосылки :
- депозиты в иностранной валюте остаются для населения менее привлекательными, ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации;
- соответственно, возможности банков инвестировать валютные средства тоже крайне ограничены учитывая слабый спрос на кредиты в иностранной валюте и незначительную потребность правительства в валютных привлечениях с внутреннего рынка.
Следовательно, вероятно, что умеренные колебания курса в дальнейшем – не остановят. тенденцию к дедолларизации если не будет значительных потрясений.
Уровень долларизации в Украине/ Инфографика – НБУ
Каков курс доллара сегодня
- По состоянию на утро 26 декабря банки покупали наличный доллар в среднем составляет 37,60 гривны, а продавали по 38,19 гривны.
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны, а продажа – 38,29 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,04 гривны, а продажа – 38,15 гривны.