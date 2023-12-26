Операции на межбанке

Среднедневной объем торгов на межбанке, скажем, вырос до 250 миллионов долларов. В течение ноября, для сравнения, он составлял около 160 миллионов долларов, отмечает в комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка НБУ, придерживаясь стратегии управляемой гибкости, с одной стороны, отреагировал на ситуацию усилением интервенций – на прошлой неделе регулятор продал на ВРУ 978 миллионов долларов, что является максимальным показателем с момента перехода рынка на новый курсовой режим. А с другой стороны, дал возможность котировкам умеренно расти в период повышенного спроса.

Спрос на валюту среди украинцев вырос

Ослабление гривны на межбанке автоматически привело к росту стоимости иностранной валюты для населения при покупке по безналичным каналам, объясняет банкир.

Это в свою очередь спровоцировало подорожание долларов и евро в наличном сегменте. Также рост курса вызвал ощутимое оживление спроса на приобретение валюты украинцами.

Статистика НБУ зафиксировала увеличение объемов приобретения валюты населением за прошедшую неделю на 14 – 15% от средних показателей декабря.

за прошедшую неделю на 14 – 15% от средних показателей декабря. Правда, следует отметить и умеренный рост объемов продажи наличной валюты в пределах 8%, что, очевидно, объясняется рождественскими расходами украинцев.

Официальный курс достиг пиковых значений

Золотько также добавляет, что такие тенденции на валютном рынке привели к заметному росту курса во всех сегментах. Официальный курс достиг пиковых отметок на уровне 37,60 гривны за доллар в четверг, а на наличном рынке в тот же день средняя стоимость американского доллара достигла 38,23 гривны за доллар.

Но в пятницу, на фоне ослабления давления на гривну и уменьшения спроса курс несколько снизился: большая часть сделок на межбанке во второй половине последнего дня недели заключались в пределах 37,48 – 37,55 гривны за доллар.

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Чего ждать от курса в последнюю неделю декабря

На этой неделе Золотько ожидает разнонаправленного движения на валютном рынке. В безналичном сегменте следует ожидать дальнейшего ослабления спроса на валюту. С одной стороны, в период рождественских каникул в Европе активность украинских импортеров существенно ослабнет.

А отечественные компании в последние дни года нуждаются в дополнительных объемах гривневой ликвидности, что должно усилить предложение валюты.

С другой стороны, в конце года из-за массированных выплат зарплат украинцам следует ожидать умеренного роста спроса на покупку иностранной валюты со стороны населения – девальвационные ожидания остаются довольно высокими, поэтому часть свободной гривны украинцы непременно направят на покупку долларов и евро всеми доступными каналами,

– прогнозирует банкир.

Поэтому, резюмируя, Золотько считает, что на безналичном рынке в течение этой недели следует ожидать коррекции и укрепления гривны. Это должно стать сдерживающим фактором и для наличного сегмента, хотя вполне вероятные попытки спекулятивно настроенных участников сыграть на девальвационных настроениях украинцев.

По моему мнению, в наличном сегменте курс на этой неделе будет колебаться в пределах расширенного коридора 37,8 – 38,5 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

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