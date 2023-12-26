Зниження доларизації в Україні

Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. У листопаді він становив – 31,9% – що співмірно показнику перед повномасштабним вторгненням.

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Відтак, частка валютних вкладів раптово збільшилася у звʼязку із коригуванням валютного курсу у липні 2022 року.

Що таке доларизація Доларизація економіки — процес витіснення національної валюти іноземною та застосування її в операціях всередині країни або окремих галузях економіки.

Які причини зниження доларизації

Тривала тенденція до скорочення ролі валютного фондування має наступні передумови:

депозити в іноземній валюті залишаються для населення менш привабливими , адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації;

, адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації; відповідно, можливості банків інвестувати валютні кошти теж вкрай обмежені з огляду на слабкого попиту на кредити в іноземній валюті та незначну потребу уряду у валютних залученнях із внутрішнього ринку.

Отже, ймовірно, що помірні коливання курсу надалі – не зупинять тенденцію до дедоларизації, якщо не буде значних потрясінь.

Рівень доларизації в Україні/ Інфографіка – НБУ

Який курс долара сьогодні