Снижение долларизации в Украине

Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается. В ноябре он составлял – 31,9% – что соразмерно показателю перед полномасштабным вторжением.

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Следовательно, доля валютных вкладов внезапно увеличилась в связи с корректировкой валютного курса в июле 2022 года.

Что такое долларизация Долларизация экономики — процесс вытеснения национальной иностранной валюты и применения ее в операциях внутри страны или отдельных отраслях экономики.

Какие причины снижения долларизации

Длительная тенденция к сокращению роли валютного фондирования имеет следующие предпосылки :

депозиты в иностранной валюте остаются для населения менее привлекательными , ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации;

, ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации; соответственно, возможности банков инвестировать валютные средства тоже крайне ограничены учитывая слабый спрос на кредиты в иностранной валюте и незначительную потребность правительства в валютных привлечениях с внутреннего рынка.

Следовательно, вероятно, что умеренные колебания курса в дальнейшем – не остановят. тенденцию к дедолларизации если не будет значительных потрясений.

Уровень долларизации в Украине/ Инфографика – НБУ

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