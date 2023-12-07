Святкові покупки під час війни: який бюджет українців у 2023 році

Вже вдруге період різдвяно-новорічного шопінгу відбуватиметься під час війни. Про те, які суми українці готові витратити на подарунки та коли святкуватимуть Різдво, читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Понад половина українців цьогоріч не планує відмовлятись від святкового шопінгу. Проте, ця частка знизилась з попереднього року – з 61% до 59%. При цьому, бюджет становитиме від 1000 до 5000 гривень для 56% українців.

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Найпопулярнішими категоріями товарів для святкового шопінгу усе ще залишаються продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18–27 років), незважаючи на війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо,

– зазначив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.

Коли святкуватимуть Різдво українці

Згідно з результатами дослідження, українці не зволікатимуть з підготовкою до свят цього року. Так, 64% опитуваних мають наміри розпочати шопінг у період з 1 до 24 грудня. Ймовірно, що це повʼязано з переходом України на новий календар:

45% – святкуватимуть Різдво 25 грудня ;

; 32% – планують святкувати двічі ;

; 17% – святкуватимуть 7 січня.

Новий рік перемагає

68% респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність, а 86% із них направлять допомогу захисникам на передовій.

Проте, 49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, а не на Різдво. Відтак, найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти у східних областях України; в той час, як на святкування Різдва – в західних областях.

При цьому, основне місце для різдвяного та новорічного шопінгу – супермаркети та великі торговельні центри. Попри війну, на онлайн магазини припадає лише 40% респондентів.