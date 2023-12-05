Що каже статистика

Ажіотаж щодо цієї щорічної події стає все меншим, хоча люди й надалі продовжують витрачати багато грошей на товари з уцінкою. Зокрема в Україні глобальне зростання кількості продажів склало 8% порівняно з минулим роком, а от сума покупок зросла на 9%.

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Нині український ринок випереджає світовий ринок за темпами зростання у річному обчисленні й інтенсивністю купівельної активності. Зокрема кількість продаж порівняно зі звичайним періодом цього року зросла на 70%, а витрати – на 106%. Минулого року ці цифри були значно менші.

Цього року зросла популярність кешбеків, українці їх застосовували до понад 25% своїх покупок. Не рідко саме наявність можливості повернути частину своїх грошей була вирішальним фактором покупки.

На що витрачали гроші

Цього року в Україні лідерами з продаж були маркетплейси на які припало близько 65% розпродажів протягом акційного тижня.

Що найбільше купували українці:

  • Електроніка – 27%;
  • Одяг та взуття – 13%;
  • Дім і сад – 11%;
  • Краса та здоров’я – 9%;
  • Інструменти – 7,8%;
  • Автомобілі, запчастини та аксесуари – 6,6%;
  • Лампи та освітлення – 6%;
  • Спорт та розваги – 5,4%;
  • Іграшки та хобі – 4,3%;
  • Ремонт – 4,2%;
  • Інші – 5,7%.