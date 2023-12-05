Що каже статистика
Ажіотаж щодо цієї щорічної події стає все меншим, хоча люди й надалі продовжують витрачати багато грошей на товари з уцінкою. Зокрема в Україні глобальне зростання кількості продажів склало 8% порівняно з минулим роком, а от сума покупок зросла на 9%.
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Нині український ринок випереджає світовий ринок за темпами зростання у річному обчисленні й інтенсивністю купівельної активності. Зокрема кількість продаж порівняно зі звичайним періодом цього року зросла на 70%, а витрати – на 106%. Минулого року ці цифри були значно менші.
Цього року зросла популярність кешбеків, українці їх застосовували до понад 25% своїх покупок. Не рідко саме наявність можливості повернути частину своїх грошей була вирішальним фактором покупки.
На що витрачали гроші
Цього року в Україні лідерами з продаж були маркетплейси на які припало близько 65% розпродажів протягом акційного тижня.
Що найбільше купували українці:
- Електроніка – 27%;
- Одяг та взуття – 13%;
- Дім і сад – 11%;
- Краса та здоров’я – 9%;
- Інструменти – 7,8%;
- Автомобілі, запчастини та аксесуари – 6,6%;
- Лампи та освітлення – 6%;
- Спорт та розваги – 5,4%;
- Іграшки та хобі – 4,3%;
- Ремонт – 4,2%;
- Інші – 5,7%.