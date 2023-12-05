Что говорит статистика

Ажиотаж по этому ежегодному событию становится все меньше, хотя люди и дальше продолжают тратить много денег на товары с уценкой. В частности, в Украине глобальный рост количества продаж составил 8% по сравнению с прошлым годом, а вот сумма покупок выросла на 9%.

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Сегодня украинский рынок опережает мировой рынок по темпам роста в годовом исчислении и интенсивности покупательной активности. В частности, количество продаж по сравнению с обычным периодом этого года выросло на 70%, а расходы – на 106%. В прошлом году эти цифры были значительно меньше.

В этом году возросла популярность кэшбеков, украинцы их применяли более чем к 25% своих покупок. Не редко само наличие возможности вернуть часть своих денег было решающим фактором покупки.

На что тратили деньги

В этом году в Украине лидерами продаж были маркетплейсы на которые пришлось около 65% распродаж в течение акционной недели.

Что больше всего покупали украинцы: