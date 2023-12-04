Цены на елки
По данным Государственного лесного агентства, лесохозяйственные предприятия и учреждения, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, уже реализовали 11887 новогодних елок.
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Средняя цена варьируется от 164,63 гривен за дерево.
Какие лесхозы продали больше деревьев
Лидером по количеству продаж стал Полесский лесной офис ДП "Леса Украины", продавший 5 423 елок.
Среди других компаний, вошедших в топ по количеству продаж, стали:
- Слобожанский лесной офис ГП "Леса Украины" - 2 296 штук;
- Центральный лесной офис ГП "Леса Украины" - 1793 штук;
- Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г. М. Высоцкого - 474 елок;
- столичный лесной офис ГП "Леса Украины" - 271 штука;
- Подольский лесной офис ГП "Леса Украины" - 114 штук.