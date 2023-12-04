Об этом рассказал член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как отметил Устенко, в последнее время большинство автогаза в Украину завозилось автомобильным транспортом, а не по железной дороге.

Что происходит на рынке топлива

Эксперт Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в разговоре с 24 Каналом рассказал, что через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. Соответственно, с начала блокировки границы стоимость сжиженного газа в Украине ощутимо выросла.

В частности, и депутат Алексей Устенко объясняет это тем, что рынок торговли всеми видами горючего не очень высокомаржинальный. Поэтому цена может пойти как вверх, так и вниз.

Алексей Устенко член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Кроме того, еще 10-15% газа увозили из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию кружным путем. Но там тоже были очереди на границах. Из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, пришедшим без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне. Ряд таких факторов привел к тому, что был дефицит и цена поднялась вверх.

В то же время за последнюю неделю оптовая цена на сжиженный газ упала на 10%. Даже если польская граница не будет разблокирована, есть возможность купить газ в Румынии и дальше в Европе. Поэтому в декабре цена на автомобильный газ будет постепенно уменьшаться.

Какова стоимость автогаза на АЗС

В среднем по Украине, по данным "А-95", автогаз за выходные подешевел на 9 копеек, до 36,65 гривен за литр. В частности: