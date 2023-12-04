Про це розповів член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як зазначив Устенко, останнім часом більшість автогазу в Україну завозилося автомобільним транспортом, а не залізницею.

Що відбувається на ринкові пального

Експерт Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", у розмові з 24 Каналом розповів, що через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Відповідно, від початку блокування кордону вартість скрапленого газу в Україні відчутно зросла.

Зокрема, й депутат Олексій Устенко пояснює це також тим, що ринок торгівлі всіма видами пального не дуже високомаржинальний. А тому ціна може піти як вверх, так і вниз.

Олексій Устенко член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Крім того, ще 10-15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах. З Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці. Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору.

Водночас, за останній тиждень оптова ціна на скраплений газ впала на 10%. Навіть якщо польський кордон не буде розблокований, є змога купити газ у Румунії та далі в Європі. Тому в грудні ціна на автомобільний газ буде поступово зменшуватись.

Яка вартість автогазу на АЗС

У середньому по Україні, за даними "А-95", автогаз за вихідні здешевшав на 9 копійок, до 36,65 гривень за літр. Зокрема: