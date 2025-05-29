Нові правила з 1 червня: кому з українців у Польщі стане складніше знайти роботу

У Польщі з 1 червня почнуть діяти нові правила працевлаштування іноземців. Вони можуть торкнутися й українців, які шукають роботу у сусідній країні.

Які нововведення чекають на іноземців у Польщі

З 1 червня польські повіти, які є відповідниками українських районів, отримають більше повноважень щодо влаштування на роботу іноземців, повідомляє 24 Канал з посиланням на in Poland.

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Старости повітів матимуть змогу самостійно складати перелік професій, на які більше не працевлаштовуватимуть іноземців. Списки скрадатимуться з різних професій. Їхній перелік буде залежати від умов праці та низки факторів:

рівня безробіття в конкретному повіті;

наявності вакансій;

кількості зареєстрованих безробітних робітників;

можливості колективного звільнення працівників.

Також старости повітів отримають право обмежувати кількість виданих дозволів на роботу у їхній місцевості.

Після затвердження старостою список передадуть повітовій раді ринку праці.

Перелік професій, на які не допускатимуть іноземців, має затвердити воєвода. Він оцінюватиме список, враховуючи "безпеку держави, міграційну політику та потреби на ринку праці". І лише після цього його включать до реєстру професій, на які в конкретному повіті поширюються обмеження для іноземців.

Важливо! За даними видання, такі списки не мають стати масовим явищем, з огляду на рівень безробіття у Польщі.

На які роботи у Польщі можуть влаштуватися українці

У Польщі великим попитом продовжує користуватися "сезонна робота", на яку часто влаштовуються українці. Вона традиційно триває з весни до кінця листопада.

Польські роботодавці найчастіше наймають іноземців на сезонну роботу у таких сферах:

сільське господарство – догляд за рослинами, збирання врожаю, пакування готової продукції тощо;

складська робота – комплектація та пакування товарів на складі;

готельно-ресторанний бізнес – обслуговування клієнтів, приготування їжі, анімація та розваги;

будівництво – зведення будівель.

Варто знати! Згідно з дослідженням BIG InforMonitor, майже 50% підприємств малого та середнього бізнесу у Польщі беруть на роботу іноземних працівників.