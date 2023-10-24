ІТ-спеціалістам складно знайти роботу: чому важко працевлаштуватися
Джерело:DOU
Близько 66% ІТ-спеціалістів з України розповіли, що нині важко знайти роботу у сфері. Натомість 19% вважає, що працевлаштуватися зараз буде легко.
Ситуація на ринку праці у сфері ІТ
Серед новачків у індустрії, лише 2% оптимістично налаштовані на пошук роботи, тоді як серед тих, хто працює у сфері понад 5 років, таких поглядів дотримуються 25%. Також 23% з ІТ-спеціалістів, які виїхали за кордон, позитивно розцінюють свої шанси на успішне працевлаштування.
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Найбільш оптимістичні фахівці з DevOps та SRE – 42% з них думають, що їм буде легко знайти нову роботу. Найпохмуріші прогнози дають тестувальники та HR / рекрутери: понад 75% з них вважають, що знайти нову роботу їм було б важко,
– йдеться у дослідженні.
Головними проблемами у пошуку роботи назвали:
- мала кількість вакансій – 45%;
- відсутність відповіді чи фідбеку від компанії на відіслане резюме чи пройдене інтерв’ю – 41%;
- тривалий процес проходження співбесід, багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними – 37%.
Новачки здебільшого скаржилися на відсутність відповіді після співбесіди та високі вимоги до кандидатів. Натомість фахівцям не подобається рівень зарплати та малий вибір вакансій.
Безробіття в Україні впало
У вересні показники офіційного безробіття в Україні досягли рекордного мінімуму – 103,3 тисячі осіб (74,6 тисячі жінки). Для порівняння минулого року кількість безробітних становила 260,5 тисяч осіб.
Навантаження на одне робоче місце нині становить 2 особи. Потреба роботодавців у нових працівниках зменшилася на 4,2 тисячі осіб – до 53,2 тисячі.Зауважте! Протягом року впала кількість безробітних, які отримують допомогу від держави з 213,4 до 41,8 тисячі осіб.