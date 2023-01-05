Як працюватимуть банки на Різдво: НБУ оприлюднив графік
Джерело:Національний банк України
Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів регулятора та порядок роботи банківської системи України на період Різдва. Про всі деталі читайте далі.
Як працюватимуть банки на Різдво
У період з 7 по 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.
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В НБУ зазначили, що у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.Нагадаємо! Через воєнний стан населення не матиме додаткового вихідного у п'ятницю.
Як працюватимуть банки на Різдво / Інфографіка НБУ
Робота банківської системи під час відключень електроенергії
Раніше в НБУ розповіли 24 Каналу, що всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної мережі відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
Також банки готуються за можливості забезпечити частину Пунктів незламності банкоматами та терміналами самообслуговування. Діятиме в Україні у такому випадку й національний роумінг, що дозволятиме українцям знімати від 10 до 20 тисяч гривень за добу.