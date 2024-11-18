У роботі "Приват24" стався збій

У роботі "Приват24" ввечері 18 листопада стався збій. Зокрема, у застосунок банку зайти неможливо.

Користувачі пишуть, що після таких спроб з'являється "вічне" завантаження. Деяким користувачам вибиває помилку.

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У "Приват24" стався збій

Користувачі під останнім дописом на фейсбук-сторінці "ПриватБанку" пишуть, що додаток не працює.

Проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки. Вибачте за незручності. Спробуйте, будь ласка, оновити сторінку через деякий час,

– один з користувачів заявив, що так зазначили у банку, коли заходиш через комп'ютер.

Люди пишуть, чому "Приватбанк" не попередив про роботи. Зокрема, користувачі пишуть:

"не заходить чомусь в додаток";

"додаток не працює";

"що з додатком?"

"могли б і попередити якось, смс там, наприклад, як завжди фіаско";

"додаток не працює. Роблять регламентні роботи, але не попередили";

"чому не попереджаєте про регламентні роботи?".

Користувачі повідомляють про збій у "Приват24" / скриншоти з додатка