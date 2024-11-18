У роботі "Приват24" стався збій

18 листопада 2024, 22:25
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Автор: Діана Квасневська

У роботі "Приват24" ввечері 18 листопада стався збій. Зокрема, у застосунок банку зайти неможливо.

Користувачі пишуть, що після таких спроб з'являється "вічне" завантаження. Деяким користувачам вибиває помилку. 

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У "Приват24" стався збій 

Користувачі під останнім дописом на фейсбук-сторінці "ПриватБанку" пишуть, що додаток не працює.

Проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки. Вибачте за незручності. Спробуйте, будь ласка, оновити сторінку через деякий час,
– один з користувачів заявив, що так зазначили у банку, коли заходиш через комп'ютер.

Люди пишуть, чому "Приватбанк" не попередив про роботи. Зокрема, користувачі пишуть:

  • "не заходить чомусь в додаток";
  • "додаток не працює";
  • "що з додатком?"
  • "могли б і попередити якось, смс там, наприклад, як завжди фіаско";
  • "додаток не працює. Роблять регламентні роботи, але не попередили";
  • "чому не попереджаєте про регламентні роботи?". 

Користувачі повідомляють про збій у "Приват24" / скриншоти з додатка 