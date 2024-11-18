У роботі "Приват24" стався збій
У роботі "Приват24" ввечері 18 листопада стався збій. Зокрема, у застосунок банку зайти неможливо.
Користувачі пишуть, що після таких спроб з'являється "вічне" завантаження. Деяким користувачам вибиває помилку.
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У "Приват24" стався збій
Користувачі під останнім дописом на фейсбук-сторінці "ПриватБанку" пишуть, що додаток не працює.
Проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки. Вибачте за незручності. Спробуйте, будь ласка, оновити сторінку через деякий час,
– один з користувачів заявив, що так зазначили у банку, коли заходиш через комп'ютер.
Люди пишуть, чому "Приватбанк" не попередив про роботи. Зокрема, користувачі пишуть:
- "не заходить чомусь в додаток";
- "додаток не працює";
- "що з додатком?"
- "могли б і попередити якось, смс там, наприклад, як завжди фіаско";
- "додаток не працює. Роблять регламентні роботи, але не попередили";
- "чому не попереджаєте про регламентні роботи?".
Користувачі повідомляють про збій у "Приват24" / скриншоти з додатка